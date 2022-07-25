Специалисты “Apă-Canal Chișinău” выявили десяток агентов, сбрасывающих воду с повышенной концентрацией загрязняющих веществ

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С пятницы по воскресенье специалисты предприятия проверили около 20 экономических агентов из муниципия Кишинёв. В половине случаев обнаружено сбрасывание сточных вод с превышенными концентрациями загрязняющих веществ.

Данные экономические агенты получат предупреждающие предписания. Им дадут 10 дней для устранения выявленных несоответствий. Экономические агенты, которые не подчинятся требованиям после повторного отбора проб, получат уведомление об отключении от услуги водоснабжения и канализации, пишет ipn.md.

– Чтобы избежать приостановления контрактов, а также в целях предотвращения распространения неприятного запаха, который доставляет дискомфорт жителям столицы и ставит под угрозу деятельность очистных сооружений Кишинёва, поставщик призывает всех экономических агентов пересмотреть свой рабочий процесс в целях недопущения сброса сточных вод с повышенными концентрациями загрязняющих веществ, – говорится в пресс-релизе „Apă-Canal Chișinău”.

Поставщик уточняет, что количество проверяющих команд было увеличено, а контроль осуществляется круглосуточно. Так, в течение июня специалисты предприятия взяли более 1400 проб вод с очистных сооружений Кишинёва. Образцы проверяются по 34 физико-химическим и бактериологическим параметрам. Результаты показателей используются для определения эффективности работы очистных сооружений Кишинёва.

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