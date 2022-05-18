Специалист рассказала, кому нельзя пить вино

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При заболевании нервной системы и при проблемах с ЖКТ нельзя злоупотреблять вином. Об этом сообщила российский диетолог Елена Соломатина.

– Прежде всего вино нельзя пить людям, страдающим заболеваниями нервной системы. И вообще людям, которые находятся в состоянии после инсульта, страдают болезнью Паркинсона, Альцгеймера, деменцией, эпилепсией и так далее – всё, что связано с нарушениями состояния головного мозга. Конечно, им не стоит, так как вино воздействует на головной мозг достаточно серьёзно, — предупредила специалист.

По её словам, если у человека есть проблемы с ЖКТ, ему тоже лучше не пить вино, ведь в этом спиртном напитке содержатся органические кислоты, которые могут негативно повлиять на слизистую ЖКТ, пишет gazeta.ru.

– Кому-то алкоголь может сначала повысить давление, а потом его сильно понизить. Людям, страдающим повышенным или пониженным давлением, тоже опасно пить вино, — добавила диетолог.

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