Специалист рассказал о “коварстве” осенней простуды

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Осенью даже лёгкая простуда может обернуться серьёзными осложнениями. Почему это происходит, рассказал врач-терапевт, инфекционист Артём Герасимов.

По мнению специалиста, не стоит, проснувшись с признаками недомогания, идти на работу, лучше отлежаться дома. Он пояснил, как развивается простудное заболевание. Осенью его, как правило, вызывают вирусы и бактерии. В первом случае симптомы появляются через несколько часов после заражения, и они явно выражены, например, при ангине чувствуется боль в горле, а при бронхите – в груди. Такая простуда лечится около недели.

А вот бактериальные инфекции, в отличие от вирусных, воздействуют по-другому. При них простуда поражает человека только, если его организм ослаблен. Её симптомы появляются через семь-десять дней, и их много – боль в горле, насморк, кашель, головные боли, слабость, боль в мышцах, повышенная температура. Больше времени занимает и лечение, пишет rg.ru.

В борьбе с инфекцией участвуют все системы организма человека – сердечно-сосудистая, мочевыделительная, желудочно-кишечный тракт. Поэтому при недуге нужно соблюдать постельный режим и врачебные рекомендации. Если человек переносит инфекцию на ногах, велика вероятность возникновения осложнений – специфических и неспецифических.

К первой группе, в том числе, относятся поражения органов дыхания, а вызываемый простудой затяжной кашель может привести к развитию бронхиальной астмы или пневмонии, которая опасна отёком лёгких, и это чревато летальным исходом. Последствие простуды – и поражение органов слуха.

К неспецифическим осложнениям относятся повреждения сердечно-сосудистой системы, менингиты и энцефалиты, которые требуют серьёзного лечения и могут привести к инвалидности пациента (например, в случае воспаления головного мозга) или даже летальному исходу.

Как уберечь себя от таких последствий? Прежде всего, при первых симптомах заболевания остаться дома. Нужно укреплять иммунитет, реже находиться в местах большого скопления людей, использовать и регулярно менять медицинские маски, мыть руки с мылом, проветривать помещение, не трогать глаза, рот и нос грязными руками, а при наличии хронических заболеваний наблюдаться у специалиста, пишет источник.

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