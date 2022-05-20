Специалист рассказал, кому после укуса пчелы нужно обращаться за медпомощью

В большинстве случаев медицинская помощь после укуса пчелы пациентам не требуется. К медикам необходимо обращаться, если насекомое укусило в лицо или шею, или если у пациента есть предрасположенность к любой аллергии, заявил РИА Новости заведующий отделением детской реанимации Химкинской областной больницы, главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Московской области Дмитрий Новиков.

-В 99% случаев после укуса пчелы развивается только местная реакция в виде отека и боли. Однако если у человека есть предрасположенность к любой аллергии, лучше сразу вызвать “скорую”, так как укус пчелы опасен развитием аллергической реакции вплоть до анафилактического шока, — сказал Новиков.

Он отметил, что при тяжелой аллергии укус пчелы может привести и к летальному исходу; поэтому, если у пациента отмечается нарушение дыхания, снижение артериального давления, следует незамедлительно вызывать скорую помощь. К врачу также следует обращаться, если пчела укусила маленького ребенка, так как дети тяжелее переносят аллергию на укус. Кроме того, обратиться за медицинской помощью рекомендуется, если укус был в область шеи или лица. В остальных случаях, если нет аллергии, можно обойтись без помощи специалиста, все пройдет само собой. При этом обрабатывать место укуса не нужно, также как и использовать какие-либо средства народной медицины, подчеркнул врач.

По его словам, отек и боль будут в любом случае из-за действия яда пчелы, но опасаться, что произойдет еще какое-то заражение инфекцией, не стоит, пчелы не являются переносчиками болезней.