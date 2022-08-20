Специалист рассказал, как избежать головной боли во время магнитных бурь

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Врач-терапевт Виктор Лишин дал совет, чего стоит избегать метеозависимым людям в дни магнитных бурь и как укрепить организм.

Магнитные бури в первую очередь беспокоят людей метеозависимых – так называют людей, у которых слабая сосудистая стенка или низкое давление. В момент магнитной бури у них может появиться головная боль, боли в суставах, бессонница, сонливость, раздражительность, отмечает специалист. Чтобы этого избежать, желательно стараться вести правильный образ жизни в плане физической активности.

– Это кардиотренировки, это активные виды спорта, хотя бы пробежки, всё, что связано с учащением пульса, то есть виды спорта, связанные с нагрузками. Желательно в дни сильных магнитных бурь избегать сильных нагрузок, высыпаться, не перенапрягаться, не сидеть долго за компьютером, не выполнять сильную умственную нагрузку, то есть делать перерыв или вообще этого избегать, – говорит врач.

Людям, склонным к повышенному давлению, стоит отказаться от кофе и крепкого чая. Кроме того, желательно проверить показатели крови, в частности, уровень гомоцистеина, который повреждает сосудистую стенку, холестерина, витаминов группы В, недостаток которых влияет на свёртываемость крови, передаёт mir24.tv.

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