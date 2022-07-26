Специалист рассказал, чем полезен и опасен загар

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Сколько времени можно загорать? В летний сезон этот вопрос волнует практически каждого. На него ответил российский врач-дерматовенеролог, онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Древаль.

При пребывании на солнце у человека, конечно же, быстрее вырабатываются эндорфины, и он становится счастливее, кроме того, у него улучшается метаболизм. Однако у противников загара есть свои аргументы, к которым стоит прислушаться, ведь загар считается естественным механизмом защиты, с помощью которого идёт борьба с вредным воздействием ультрафиолета. Если солнечные ожоги происходят часто, естественные восстановительные механизмы кожи истощаются: теряется её эластичность, возникают морщины. А главная опасность излишка солнца – развитие рака.

Можно ли загорать без проблем со здоровьем? Всё же да, но соблюдая определённые правила. Как рекомендует врач, в солнечные дни нужно больше пить жидкости, не загорать с 11 дня до 16 – отдых только в густой тени. Одежда на солнце должна быть свободной, из плотной ткани. Нельзя загорать, будучи мокрым, и выходить днём на улицу на морском побережье без защиты от ультрафиолета даже в пасмурную погоду, пишет rg.ru.

– Вытирайте кожу полотенцем, так как капельки воды – маленькие линзы, фокусирующие солнечный свет, что может привести к ожогам. Время загара тоже имеет значение: в первый день это должно быть не более 15-20 минут, в последующие – ежедневно плюс ещё по 20 минут. Желательны солнцезащитные очки, головной убор и крем с высокой степенью защиты от солнца, – советует врач.

Некоторым людям загорать нужно вообще крайне осторожно: к ним относятся белокожие и голубоглазые блондины, рыжие, маленькие дети, те, у кого есть много родинок или пигментных пятен диаметром шире шести миллиметров, а также люди с наследственностью по меланоме.

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