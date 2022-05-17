Специалист перечислила причины быстрого набора веса

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К резкому набору веса могут привести неправильный рацион и различные заболевания. Об этом сообщила российский диетолог Елена Соломатина.

Как объяснила специалист, пишет gazeta.ru, некоторые люди соблюдают диету и резко сокращают потребляемые калории. Это может негативно повлиять на вес.

– Человек может похудеть, но потом он достаточно быстро возвращается к своему прежнему питанию и начинает очень быстро поправляться. Вес становится даже больше, чем был до диеты, — отметила диетолог.

Соломатина добавила, что причиной быстрого набора веса может быть злоупотребление алкоголем. Спиртные напитки провоцируют чувство голода, а также обладают высоким гликемическим индексом, пишет gazeta.ru.

– Пиво, например, напиток с высоким гликемическим индексом, хотя и низкокалорийный. К нему идут орешки, чипсы, и можно съесть ещё очень много дополнительных калорий. Вообще человек перестаёт себя контролировать после того, как выпьет, — объяснила диетолог.

По словам специалиста, внезапный набор веса, как правило, связан и с нарушением некоторых функций в организме.

– Это может быть развитие гипотиреоза, когда идёт недостаток выработки гормонов щитовидной железы, они отвечают за производство энергии. В таком случае человек может набирать вес, — предупредила врач.

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