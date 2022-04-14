Специалист дал прогноз по весенней волне заболеваемости COVID-19

0

Майская волна заболеваемости COVID-19, которую прогнозируют специалисты, будет фактически такой же, как волна, вызванная штаммом «омикрон» — высокая заразность вируса компенсируется лёгкостью протекания болезни. Такое заявление сделал научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медуниверситета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

Он пояснил, что частота развития серьёзных осложнений при заболевании COVID-19 существенно снизилась, как и патогенность штаммов коронавируса. По мнению специалиста, это связано с мерами, которые были предприняты на всех предыдущих этапах борьбы с пандемией. По этой причине весенняя волна заболеваемости будет управляема и проявится в довольно лёгкой форме, передает regnum.ru.

Как отметил Измалков, среди населения уже создана иммунная прослойка, во многом благодаря вакцинации. Это обстоятельство позволяет перевести коронавирус в ранг сезонных заболеваний.

Специалист полагает, что прививки от коронавируса со временем войдут в национальный календарь вакцинации, а само заболевание станет таким же рутинным, как грипп. Эксперт напомнил про меры предосторожности, которые рекомендовано соблюдать всегда – такие, как масочный режим и личная гигиена.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.