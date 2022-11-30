Спатарь: В следующем году пенсии не будут индексироваться на величину инфляции. Это очень дорого

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Пенсии в 2023 году могут быть проиндексированы на 14%, даже если инфляция составляет 30%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь в ходе передачи на частном телеканале.

По словам министра, индексация пенсий на величину инфляции является крайне тяжёлым бременем для бюджета страны в условиях отсутствия экономического роста. Марчел Спатарь отметил, что приоритетом правительства в 2023 году является повышение заработной платы бюджетникам, передаёт ipn.md.

Согласно действующему законодательству, индексация пенсий на следующий год происходит на величину инфляции на конец текущего года. Ранее Национальный банк предупреждал, что в условиях, когда инфляция на конец текущего года составляет около 30%, индексация пенсий в апреле 2023 года на основании действующего законодательства будет сложной задачей для властей. Марчел Спатарь признаёт, что государство не может позволить себе корректирование пенсий на величину инфляции.

Это очень дорого, и у нас может не хватить денег, чтобы полностью проиндексировать пенсии на величину инфляции в 30%. Повышение на 30% в условиях, когда экономика не росла, значит, не росли и социальные отчисления, из которых выплачиваются пенсии. Пенсионная система должна бы поддерживать себя сама. То есть те, кто работают и платят взносы, перечисляют деньги в бюджет социального страхования, из которого выплачиваются пенсии. Пенсии ежегодно индексируются для поддержания покупательной способности, но если поступления не увеличиваются, то при индексировании на 30%, как сказано в законе, придется изыскать эти средства из других источников и увеличить дефицит бюджета социального страхования, – сказал Спатарь.

По словам министра, первостепенной задачей правительства сейчас является повышение бюджетникам зарплаты, которая не успевает за ростом цен.

Приоритетом номер один сейчас является повышение заработной платы, которое должно произойти уже с начала 2023 года. Потому что за последние годы зарплата в бюджетной сфере выросла незначительно. Пенсии, особенно маленькие, были повышены, но заработная плата действительно сильно отставала из-за инфляции. С момента прихода этого правительства кумулятивная инфляция составляет около 40%, а зарплаты за этот период выросли намного меньше, суммарно до 15%, – подчеркнул спикер.

Спатарь добавил, что сейчас государство может позволить себе только 14-процентную индексацию пенсий. Всё же, по словам министра, власти рассчитывают на внешнюю поддержку для более существенной индексации.

В апреле 2022 года коэффициент индексации пенсий составил 13,94%, рассчитанный на основании уровня инфляции на конец 2021 года.

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