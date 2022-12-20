Спатарь: Порог уровня средней уязвимости снижен

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Порог средней степени уязвимости был снижен, что увеличило количество семей, которые получат более высокую компенсацию за энергию. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь в социальной сети.

По словам чиновника, до сих пор в эту категорию входили люди, для которых расходы на энергию составляют более 20% располагаемого дохода, передаёт moldpres.md.

– Этот порог был снижен до 15%, чтобы увеличить количество семей, которые получат более высокие компенсации за энергию. Таким образом, со следующего месяца ряд бенефициаров, которые сейчас относятся к категории низкой уязвимости, окажутся в категории средней уязвимости, — сказал министр.

В то же время начиная с декабря люди, которые зарегистрировались на портале www.compensatii.gov.md и не имеют очень большого имущества, будут переведены из категории неуязвимых в категорию низкой уязвимости.

– Таким образом мы хотим поддержать граждан, которые работают и декларируют свои доходы. Важно, чтобы они не были в невыгодном положении по сравнению с людьми, не зарегистрированными в системе. Со следующего месяца те, кто не зарегистрировался на платформе, будут классифицироваться как малоуязвимые. В ноябре они были отнесены к средней категории, — отметил Марчел Спатарь.

Он также сообщил, что уже на этой неделе люди смогут запросить в «Личном кабинете» информацию о выполнении расчёта для определения степени уязвимости. При этом граждан призвали сообщать обо всех недостатках, чтобы власти могли вмешаться.

Зарегистрироваться на платформе www.compensatii.gov.md можно до марта включительно. Компенсация таким потребителям будет предоставляться, начиная с месяца, следующего за тем, в котором они зарегистрировались.

По расчётам, для выплаты компенсаций в холодный период (ноябрь 2022 г. – декабрь 2023 г.) потребуется около 5 млрд леев (около 250 млн евро), из них в этом году из государственного бюджета будет выделено 870 млн леев.

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