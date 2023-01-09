Спатарь – пятый по счёту министр, покинувший правительство Гаврилицы

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За полтора года деятельности правительства Натальи Гаврилицы в нём сменилось 5 министров.

Так, первым в отставку в ноябре 2021 года подал экс-вице-премьер-министр по реинтеграции, бывший главный переговорщик Молдовы в процессе приднестровского урегулирования Владислав Кульминский. В правительстве Гаврилицы он проработал всего 3 месяца. Ушёл по личным причинам.

В июле 2022 года сменился министр сельского хозяйства и пищевой промышленности. Виорел Герчиу впоследствии рассказал, что пришёл на работу и узнал, что уволен. Его место занял Владимир Боля.

В сентябре в отставку с поста министра окружающей среды подала Юлиана Кантараджиу – на следующий день после публичного выговора от Натальи Гаврилицы из-за того, что возглавляемое ей ведомство не успело в обозначенный срок создать сайт и “зелёную линию” по вопросу обеспечения населения дровами. Сама Кантараджиу на предъявленные ей претензии отреагировала спокойно: ” Да, ОК, мы должны были сделать, но не сделали. И что?”. Недавно Кантараджиу стала советницей Майи Санду.

В ноябре прошлого года уволился министр экономики Сергей Гайбу. Его место занял Думитру Алайба.

Сегодня пост министра труда и социальной защиты покинул Марчел Спатарь. Вместо него ведомство возглавит Алексей Бузу.

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