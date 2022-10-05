Спатарь: Молдаване, которые «живут в замках, но указывают доход в 2000 леев», компенсации не получат

0

Правительство будет выборочно проверять данные о доходах, которые граждане будут указывать на сайте для регистрации на получение компенсации, отметил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.

– Если семья живет в замке, но задекларировала доход 2 тыс. леев, то тут что-то не так. Вот почему у нас есть индикаторы богатства, с помощью которых с самого начала отсеивают семьи с очень высоким уровнем благосостояния. Тех, у кого есть недвижимость стоимостью более 5 млн леев или у кого четыре или более домов, — подчеркнул Спатарь.

Согласно проекту Минтруда, граждан распределят на несколько категорий энергетической уязвимости, от которой будет зависеть размер компенсации за газ, электричество и отопление. Выплаты не получат граждане, владеющие несколькими квартирами, или одной квартирой или недвижимым имуществом, общая кадастровая стоимость которого превышает 10 млн леев. Также компенсации не получат те, чей доход превышает 75 тыс. леев в месяц на всю семью.

Чтобы получить компенсацию, граждане должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе compensatii.gov.md. Это можно сделать, подав письменное заявление или сообщив свои данные персоналу, занимающемуся регистрацией.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.