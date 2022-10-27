Спать на час дольше: когда Молдова перейдёт на зимнее время

Спать на час дольше: когда Молдова перейдёт на зимнее время

Переход на зимнее время в этом году произойдёт в ночь с 29 на 30 октября. Стрелки часов переведут на час назад в воскресенье ровно в 04:00.

Врачи утверждают, что изменение времени может серьёзно влиять на организм. Больше всего переход на зимнее время отражается на самочувствии детей и пожилых людей, пишет timpul.md.

Для того, чтобы легче переключиться, специалисты советуют в первое время сократить потребление кофе, чёрного чая и любых энергетиков. Полная адаптация организма к новому ритму произойдёт примерно за две недели, так что следует набраться терпения.

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