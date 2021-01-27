Спасти свидетельства прошлого

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О важности сохранения достояния республики

Культурное наследие Республики Молдова с каждым годом всё беднее. На территории страны десятки памятников архитектуры требуют реставрации и восстановления. Оставшиеся в собственности государства объекты истории зачастую разрушаются под воздействием погодных условий, лишённые финансирования.

Чёрная статистика

Генеральный директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников (АИРП) Ион Штефэницэ ранее в интервью «АиФ в Молдове» говорил, что с первых дней его назначения на должность руководителя ведомство взялось за инвентаризацию исторических памятников страны. С января по март 2010 года специалисты провели оценку исторического центра Кишинёва. Подробности того исследования составили основу изданной АИРП брошюры «Чёрная книга культурного наследия муниципия Кишинёв». Потом они задались целью проверить, в каком состоянии находятся все исторические памятники Республики Молдова, включённые в национальный регистр объектов, охраняемых государством. Начали исследование в апреле 2010-го с населённого пункта Наславча, что на севере страны, и завершили в 2014-м в селе Джурджулешты на юге Молдовы. Итогом данной работы стала вторая брошюра – «Культурное наследие Республики Молдова – от реальности к необходимости».

Книги книгами, но не многие граждане знали об этих исследованиях, поэтому требовался другой способ донесения информации до общества, предпринимателей, многие из которых могли бы финансово поучаствовать в сохранении культурного наследия. В агентстве решили, что нужно создавать визуальные материалы, которые будут иметь больший эффект.

Чиновники всех уровней должны осознавать важность сохранения исторических памятников. Статью 42 Закона № 1530-XII от 22.06.1993 «Об охране памятников» следует соблюдать, механизм финансирования обязан действовать, а стратегия культуры 2020 должна реализовываться, а не оставаться лишь проголосованной.

Своевременный посыл

В 2013 году под лозунгом «Спасём свидетельства прошлого, чтобы построить будущее» был снят видеоролик, в котором повествовалось о первых трёх разрушенных исторических памятниках в Молдове: еврейской синагоге в молдавской столице, музейном комплексе Манук Бей в Хынчештах и церкви Успения пресвятой Богородицы в Каушанах.

– Ситуация вокруг упомянутых объектов развивалась позитивно, – отметил гендиректор АИРП Ион Штефэницэ на организованной 21 января пресс-конференции. – Если говорить о музейном комплексе в Хынчештах, то тогда, в январе 2013 года, видеоролик с руинами особняка оказался ко времени и информация о нём дошла до правильных людей. За короткий период времени этот отреставрированный объект стал туристической достопримечательностью Молдовы. Что касается церкви в Каушанах, то наш посыл тоже дошёл по назначению. Партнёрами по развитию в 2016 году был заключён договор на сумму в $680 тыс. с Центром археологии. В настоящее время в церкви Успения пресвятой Богородицы осуществляется проект по укреплению фресок, проводятся дренажные и кровельные работы. А в Кишинёве еврейская община на отлично разработала проектную документацию, была отобрана команда архитекторов и, надеюсь, вскоре на стройплощадке синагоги начнутся работы.

Механизм охраны, оценки и сохранения памятников запущен, с каждым годом он только укрепляется, занесённый над памятниками ковш экскаватора остановлен, однако, отметил И. Штефэницэ, не нужно останавливаться на достигнутом – проблем пока предостаточно. Увеличилось число проектов, которые требуют восстановления и реставрации. Вслед за первым видеороликом, принёсшим положительный результат в реставрации памятников, последовали и другие.

Охраняются на бумаге

На прошедшей пресс-конференции Агентство по инспектированию и реставрации памятников представило видеоролики, которые рассказывают о ещё трёх культурных достояниях Молдовы, требующих срочного реагирования, иначе могут быть навсегда утеряны. Речь идёт о комплексе строений больницы в селе Столничены Единецкого района, особняках Василия Строеску в с. Брынзены той же административно-территориальной единицы и Розетти-Розновану в Липканах Бричанского района.

Ион Штефэницэ многократно подчёркивал, что обществу следует осознать историческую, экономическую ценность унаследованного нами достояния. По его мнению, многие объекты национального значения, включённые в список охраняемых государством, на самом деле являются таковыми только на бумаге.

– Особняк в Липканах в их числе. Мы свидетели того, как этот объект сильно деградировал, – посетовал глава АИРП. – В особняке Строеску в селе Брынзены (сегодня это больница) падают потолки. Постройки больницы в Столниченах заброшены. Если бы молдавские чиновники работали лучше, лечебница и сегодня могла бы принимать пациентов с севера Молдовы. Страна разрушается. А ведь образование, здравоохранение и культура должны финансироваться. Чиновники всех уровней обязаны осознавать важность сохранения исторических памятников. Статью 42 Закона № 1530-XII от 22.06.1993 «Об охране памятников» следует соблюдать, механизм финансирования обязан действовать, а стратегия культуры 2020 должна реализовываться, а не оставаться лишь проголосованной.

Антисоциальный отказ

Главный специалист АИРП Леонид Смольницкий заметил, что на этапе популяризации видеороликов, снятых агентством в 2020 году и рассказывающих об исчезающих трёх жемчужинах молдавской культуры, возникли некоторые сложности. Так, Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) отказал АИРП в их размещении, аргументировав тем, что они не вписываются в категорию социальной рекламы, из-за того что длятся дольше 1,5 минуты, как предусматривает соответствующий регламент. А разве не тот же Совет разрабатывал данный документ, вопрошает специалист агентства.

– В ходе подготовки этих видеороликов мы стремились рассказать бизнесменам, людям, которым дорог наш край, что действующее законодательство позволяет реализовывать потенциал этого культурного наследия и в полной мере этому благоприятствует, – отметил Л. Смольницкий. – Оба особняка и больничный комплекс ждут участия предпринимателей, чтобы эти объекты можно было использовать в дальнейшем. К сожалению, этого никто не делает. Не уверен, что при таком отношении, какое продемонстрировал СТР, мы заслуживаем чести быть наследниками прекрасного, оставленного нам предшественниками.

Совет да памятники

Член Национального совета исторических памятников и Союза архитекторов Молдовы Серджиу Кирияк считает, что недостаточно лишь отреставрировать памятники архитектуры – их нужно финансово поддерживать.

– Нужны постоянные инвестиции, обслуживание, потому что время накладывает свой отпечаток, и после реставрации здание ветшает за 2–5 лет, становится таким же, каким и было прежде, или оказывается в ещё худшем состоянии, – высказывает свою точку зрения С. Кирияк. – Следует постоянно принимать в расчёт необходимость непрерывного его использования.

Он также заметил, что финансовые возможности Молдовы ограничены, и сегодня мы не можем превратить центр Кишинёва в музей под открытым небом, но можем рассчитывать на инвестиции партнёров по развитию и местных предпринимателей. А обществу следует бережней относиться к памятникам, сохранять их.

Гендиректор АИРП И. Штефэницэ очень надеется, что все проекты по реставрации памятников будут реализовываться и под эгидой Национального совета исторических памятников, состав которого недавно был обновлён. По его мнению, Нацсовет до недавнего времени был бюрократической структурой, занимавшейся лишь координированием и визированием документов. А он должен принять к сведению всю ситуацию с памятниками по стране и интересоваться не только историческим центром Кишинёва, но и памятниками архитектуры всей страны.

Историческая справка

Рассыпающиеся жемчужины

Усадьба Росетти-Рознован в Липканах – одна из первых в Бессарабии, построенных в классическом стиле. Её строительство началось в 20-х годах XIX века, а реконструировалась в 1870-м и в середине 50-х годов XX века – последний раз, перед тем как сооружение преобразовали в больницу. С тех пор усадьба пришла в упадок, и в ней уже много лет не было никакого ремонта. Бояре Росетти-Рознован были знамениты своим богатством.

Стольниченская больница (Единецкий район) состоит из нескольких зданий: главного лечебного корпуса с тремя крылами и вспомогательного корпуса (блок питания, хозяйственный блок). Она была задумана как больница широкого профиля, однако в дальнейшем её перепрофилировали в лечебницу для больных костным туберкулёзом. Примыкающий к ней парк площадью 3 га вполне подходил для реабилитационных целей. Парк был заложен позже, в 1910 году, помещицей Строевской.

Особняк В. Строеску в селе Брынзены Единецкого района был построен во второй половине XIX века в стиле русского классицизма. К концу века перед особняком был высажен парк. Он принадлежал учёному, стороннику школьного образования и бессарабскому политическому деятелю Василию Строеску. Сегодня в здании располагается психоневрологическая больница.

Любовь Чегаровская