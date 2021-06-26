“Спасибо за вакцину! Мы с вами!”: как участники марафона вакцинации встретили лидера ПСРМ (ВИДЕО)

“Спасибо за вакцину! Мы с вами!”: как участники марафона вакцинации встретили лидера ПСРМ (ВИДЕО)

Как и было обещано ранее, сегодня Игорь Додон пришёл на организованный во Дворце Республики марафон вакцинации российским “Спутником”. “Спасибо за вакцину!”, “Браво!”, “Мы с вами”, – так председателя ПСРМ встретили ожидающие своей очереди люди.  

Игорь Додон пообщался с гражданами, но решил не вакцинироваться, пока все не получат прививку.

– Сегодня в Кишинёве очередной марафон вакцинации. Пришло очень много желающих получить именно российскую вакцину Sputnik V. Постоял со всеми в общей очереди, пообщались с народом. Решил вакцинироваться только после того, как мы обеспечим всем нашим согражданам доступ к препаратам, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети. 

Напомним, Российская Федерация предоставила нашей стране крупную партию вакцины от коронавируса “Спутник” благодаря личной договорённости Игоря Додона и Владимира Путина, а также письму, отправленному Зинаидой Гречаный Президенту РФ.

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