“Спасибо российским братьям и лично Путину!”: Додон показал погрузку “Спутника” для Молдовы на спецборт МЧС (ВИДЕО)

“Спасибо российским братьям и лично Путину!”: Додон показал погрузку “Спутника” для Молдовы на спецборт МЧС (ВИДЕО)

В эти часы в Москве идёт погрузка вакцины “Спутник” на спецборт МЧС России, самолёт ИЛ-76. Видеозапись в своём Телеграм-канале опубликовал Игорь Додон. Он поблагодарил Владимира Путина и весь братский народ России за оказанную нашей стране помощь. 

– Завтра приземлимся дома, в Кишинёве. Спасибо российским братьям и лично Владимиру Владимировичу Путину! – написал он. 

Напомним, завтра утром самолёт вылетит в молдавскую столицу. Сопровождать груз – 140 тысяч доз вакцины – будут Игорь Додон и группа депутатов Госдумы РФ.

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