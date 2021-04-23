“Спасибо российским братьям и лично Путину!”: Додон показал погрузку “Спутника” для Молдовы на спецборт МЧС (ВИДЕО)

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В эти часы в Москве идёт погрузка вакцины “Спутник” на спецборт МЧС России, самолёт ИЛ-76. Видеозапись в своём Телеграм-канале опубликовал Игорь Додон. Он поблагодарил Владимира Путина и весь братский народ России за оказанную нашей стране помощь.

– Завтра приземлимся дома, в Кишинёве. Спасибо российским братьям и лично Владимиру Владимировичу Путину! – написал он.

Напомним, завтра утром самолёт вылетит в молдавскую столицу. Сопровождать груз – 140 тысяч доз вакцины – будут Игорь Додон и группа депутатов Госдумы РФ.

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