Спасение денег

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О том, во что лучше вложить средства, чтобы их не потерять

В странах с развитой экономикой люди обычно откладывают денежку на что-то позитивное – на праздники, отдых, приятные покупки.

В Молдове же сбережения предназначены на чёрный день или на похороны. Но сейчас все оказались практически в равных условиях – точнее, всех объединяет общий вопрос: как сохранить то, что удалось накопить?

Метод трёх корзин

На самом деле большая часть населения Молдовы уважаемого возраста, да и не только, уже потратила деньги, отложенные на чёрный день. У кого-то, может, и остались какие-то заначки, но и они уйдут на хлебушек. Впрочем, есть категория наших сограждан, которые получали финансовую помощь от родственников из-за границы – из стран Европы, США или из России. Кто-то хранит деньги в евро и долларах, у кого-то сохранились рубли. Что-то находится дома в потайном месте, а что-то – в банках. Однако когда людям становится тревожно, они предпочитают на всякий случай иметь как можно больше наличных. На всякий случай. И они снимают деньги даже с выгодных депозитов. Вдруг банки начнут лопаться, как мыльные пузыри.

– Я не вижу реальных видимых проблем, связанных с банками. Понятно, что люди помнят 1991 год, когда их деньги, как говорят, сгорели. Сейчас ситуация в банковской системе более или менее стабильная, – разъясняет доктор экономики Михаил Пойсик. – Когда люди снимают деньги с депозитов, они теряют проценты. Однако если финансовые накопления хранятся дома, есть реальный риск, что вас ограбят. Очень непросто скрыть информацию о том, что вкладчик снимает большую сумму. Кто-то об этом может узнать. Весь мир хранит деньги в банках и рассчитывается банковскими карточками.

Кстати, если речь идёт о текущих счетах, то при некоторых опасениях их проще переоформить на карту, которую можно использовать практически в любой стране, а в случае утери быстро связаться с банком и заблокировать её. Экономист рекомендует хранить деньги в трёх банках и в трёх валютах – евро, долларах и леях. Мы не можем знать, как поведёт себя та или иная валюта, поэтому лучше подстраховаться.

Сельскохозяйственные угодья тоже будут дорожать, в том числе и потому, что их площадь ограничена. При этом владелец может на них производить определённый сельскохозяйственный продукт или же сдавать землю в аренду. Но самое привлекательное в таком варианте – земля никуда не денется.

Золотой запас

Один из вариантов хранения накопленных средств – покупка золота. Не зря экспорт этого драгоценного металла из Швейцарии в США в марте вырос в 23 раза. В частности в феврале 2022 года в США было поставлено 3,5 тонны золотых слитков, в марте – уже 81,6 тонны. Возрос вывоз благородного металла из Швейцарии и в другие страны. Высокий спрос со стороны инвесторов привёл к росту цен на металл: в середине февраля его стоимость поднялась до $1892,91 за унцию, а уже в первой декаде марта цена унции золота превысила $2050. 27 апреля унцией золота торговали по цене около $1900.

– Сбережения можно хранить в любом дорогом металле, но наши люди как-то больше доверяют золоту, им так привычнее. На мировом рынке, на биржах, цены на этот металл могут колебаться, но если говорить о конкретных странах или населённых пунктах, то мы заметим, что цена на золото никогда не снижается, – поясняет ювелир Иван Навроцкий. – Естественно, есть смысл его закупать, потому что этот товар можно продать в любой стране. На мой взгляд, это один из лучших вариантов вложения средств. Однако не следует покупать по высокой цене ювелирные изделия, которые стоят около 1300 – 1600 леев за грамм. Надо приобретать золотой лом в ломбардах – около 700 леев за грамм.

По мнению ювелира, не стоит вкладываться и в оригинальные изделия ручной работы. Они хороши только для того, чтобы сделать любимым людям эксклюзивный подарок. Но если придётся продать, их примут как простой лом. Разве что найдётся какой-то ценитель оригинальной работы и купит изделие по хорошей цене. Но это скорее исключение из правила.

Историческая аномалия

Мы видим, что народ массово скупает доллары и евро. Это просто констатация факта. В марте был зарегистрирован чистый спрос на иностранную валюту как со стороны экономических агентов, так и физических лиц, что говорит об ухудшении ситуации на валютном рынке. Граждане Молдовы, поддавшись панике, скупили для пополнения валютных накоплений около $400 млн, несмотря на разницу между курсами Национального банка Молдовы (НБМ), коммерческих банков и обменных пунктов. В результате последние получили прибыль в десятки миллионов леев.

– В настоящее время давление на валютный рынок приближается к одному миллиарду долларов, – уточняет эксперт в области экономической политики Института развития и социальных инициатив Viitorul Вячеслав Ионицэ. – Паника населения, вызванная событиями на Украине, проявилась на валютном рынке и на рынке банковских вкладов. Люди, испугавшись и не понимая, что происходит, бросились скупать наличную валюту. В марте 2022 года, впервые в истории страны, люди не только не продавали валюту, но и не покупали её, и у нас была чистая отрицательная её продажа – минус $26 млн. Сейчас рынок стабилизировался, и они начнут сдавать валюту, которую приобрели. Я уверен, что это историческая аномалия, при которой предложение валюты со стороны граждан было отрицательным, когда население не покупало больше долларов, чем продавало.

Стоит ли менять иностранную валюту на национальную и наоборот? Именитые экономисты призывают не поддаваться панике, однако при этом не спешат давать какие-то прогнозы и советы. Ситуация на валютном рынке может измениться в любую минуту.

– В том положении, в котором находится Молдова и мир, я не могу назвать человека, который может предсказать, что будет и что надо делать, – говорит экономический эксперт Александр Муравский. – Ситуация меняется каждый день в ту или иную сторону, факторы – самые разные, в том числе тревожное состояние людей, действия правительства и т. д. Я не знаю, как поступать в подобных случаях, и никого не хочу вводить в заблуждение.

Всё в мире относительно. Для кого-то тысяча евро – мелочь, а для кого-то – накопления за десятилетия. И люди начали снимать и менять деньги не только из-за страха их потерять. Всё подорожало, и прежних доходов на привычную жизнь уже не хватает. Мы просто начали проедать свои запасы. Что потом?

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Ставка – на землю

По официальным данным, больше всего с начала года подорожали квартиры в новостройках – на 8,6%, «вторичка» – на 5,9%.

И хотя анализ бирж по продаже недвижимости показывает более высокие ценовые данные, а предпочтение отдаётся вторичному жилью, люди делают общий вывод: вкладывать деньги в недвижимость выгодно, потому что она дорожает. По прогнозам, к концу года цены возрастут на 10 – 15%.

– Жильё на самом деле дешевле не станет, потому предложений становится меньше, – подтверждает администратор Ассоциации профессиональных агентов недвижимости (APAIM), эксперт-аналитик в области недвижимости Вячеслав Димча. – Всегда в спросе однокомнатные квартиры площадью 40 – 45 м² и двухкомнатные до 60 м² в новостроях. Эта ниша всегда востребована, особенно молодыми семьями. Поэтому такое вложение средств – это и поддержка детей, и элементарное сохранение накопленных денег. Такие квартиры легко сдать в аренду, которая в последнее время повысилась, а через какой-то период можно ещё и заработать на их продаже. Но вариант с ипотечными кредитами на покупку недвижимости с начала мая несколько усложнился, поскольку НБМ дал указания коммерческим банкам изменить условия кредитования. Количество людей, способных взять такой кредит, уменьшилось.

Как уточнил В. Димча, если у человека накоплена сумма более €100 тыс., то он уже задумывается о том, чтобы купить недвижимость в Европе, что без особых хлопот можно сделать через риелтерские агентства. Будет востребована и коммерческая площадь под ритейлы – розничную торговлю через супермаркеты, что изначально подразумевает оптовую закупку товаров. Соответственно будут расти в цене и земельные участки около городов, где могут размещаться продуктовые базы и хранилища. Количество таких лотов близ Кишинёва ограничено уже сейчас. Подобная схема торговли развивается во всех городах Молдовы.

Сельскохозяйственные угодья тоже будут дорожать, в том числе и потому, что их площадь ограничена. При этом владелец может на них производить определённый сельскохозяйственный продукт или же сдавать землю в аренду. Но самое привлекательное в таком варианте – земля никуда не денется. Она не боится природных катаклизмов, военных конфликтов и не нуждается в ремонте, разве что в рациональном использовании и сохранении плодородия. Кстати, наибольшим спросом пользуются лоты от 5 – 10 гектаров, но таких участков, объединённых в один кадастровый номер, практически не осталось.

Наталья Устюгова