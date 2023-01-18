Спасатели вызволили пенсионерку из запертой квартиры

Спасатели вызволили пенсионерку из запертой квартиры

Инцидент произошёл в Тирасполе. Чтобы попасть в квартиру на третьем этаже, спасатели воспользовались выдвижной лестницей. С помощью специального инструмента окно квартиры удалось открыть без повреждений. 

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в одной из комнат на полу, около дивана, была обнаружена 91-летняя женщина. Как рассказала сама пенсионерка, у неё внезапно отказали ноги, она упала.

Спасатели вызвали бригаду скорой медицинской помощи и изнутри открыли дверь медикам. Пожилой женщине сбыла оказана необходимая помощь.

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