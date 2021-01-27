Спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за неблагоприятных погодных условий водитель не справился с управлением и угодил в кювет.

Как сообщили в ГИЧС, в селе Чумай Тараклийского района “скорая”, перевозившая 98-летнюю пациентку, вылетела с дороги. Врачи не смогли самостоятельно вызволить машину и вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям оперативно вытащили служебный автомобиль. Пациентку благополучно доставили в районную больницу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md