Спасатели вытащили застрявшую в снегу машину скорой помощи (ФОТО, ВИДЕО)

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Из-за неблагоприятных погодных условий водитель не справился с управлением и угодил в кювет.

Как сообщили в ГИЧС, в селе Чумай Тараклийского района “скорая”, перевозившая 98-летнюю пациентку, вылетела с дороги. Врачи не смогли самостоятельно вызволить машину и вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям оперативно вытащили служебный автомобиль. Пациентку благополучно доставили в районную больницу.

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