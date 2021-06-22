Спасатели вытащили упавшего в колодец мужчину

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Сотрудники ГИЧС спасли 25-летнего жителя пригорода Кодру, который упал в колодец глубиной 15 метров. Инцидент произошёл накануне во дворе дома пострадавшего.

Как выяснилось, мужчина поскользнулся и упал в колодец с водой. Спасателям удалось вытащить его менее чем за 10 минут. К счастью, он отделался лишь сильным испугом.

По данным ведомства, с начала года спасатели извлекли из колодцев пятерых человек.

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