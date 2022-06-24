Спасатели вытащили мужчину из канализационного люка (ВИДЕО)

0

Инцидент произошёл накануне на улице Албишоара.

По информации ГИЧС, 49-летний мужчина спустился в канализационный люк для проведения очистных работ, но вскоре почувствовал себя плохо. Прибывшая к месту происшествия бригада спасателей вытащила рабочего без сознания.

Пострадавшего госпитализировали: предположительно, мужчина надышался ядовитыми парами. На данный момент его жизнь вне опасности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.