Спасатели вытащили мужчину из канализационного люка (ВИДЕО)

Спасатели вытащили мужчину из канализационного люка (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне на улице Албишоара.

По информации ГИЧС, 49-летний мужчина спустился в канализационный люк для проведения очистных работ, но вскоре почувствовал себя плохо. Прибывшая к месту происшествия бригада спасателей вытащила рабочего без сознания.

Пострадавшего госпитализировали: предположительно, мужчина надышался ядовитыми парами. На данный момент его жизнь вне опасности.

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