Спасатели установили ещё несколько антиковид-палаток по стране

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Ещё 9 палаток для информирования населения о рисках заражения коронавирусом появились в районах Глодяны, Яловены, в Гагаузии и в Кишинёве.

По информации ГИЧС, за вчерашний день спасатели раздали 875 информационных листовок и 392 защитные маски. В патрулировании улиц населённых пунктов по всей стране были задействованы 14 спецмашин.

В рамках информационной кампании “Будьте в безопасности! COVID-19 не исчез” гражданам напоминают о необходимости соблюдать санитарные нормы, носить маски и избегать мест массового скопления людей.

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