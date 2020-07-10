Спасатели укрепили защитную дамбу в Кантемире (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС продолжают работы по укреплению защитных дамб. Комплексные мероприятия проводились накануне в Кантемире.

Чтобы предотвратить риск затопления водонасосной станции, спасатели возвели плотину высотой 1 м и укрепили её двумя рядами мешков с песком. Аналогичные работы велись и в населённом пункте Гёлтосу, где было использовано 300 мешков с песком.

В Готештах спасатели заделали отверстие, через которое просачивалась вода. А в селе Лека была укреплена 70-метровая защитная дамба у насосной станции.

Работы по укреплению дамб продолжатся.

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