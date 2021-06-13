Спасатели реанимировали утонувшего мужчину

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Четверо взрослых и трое детей расположились в 300 метрах от городского пляжа. Однако отдыхающие не учли, что этот участок не виден спасателям и не рекомендован для купания.

Весь день взрослые выпивали. Вечером дежурные сотрудники АСП услышали крики о помощи. Взяв с собой спасательное оборудование, они побежали к месту, откуда доносились голоса.

На берегу лежал мужчина без признаков жизни. Из воды его достал рыбак, когда увидел на поверхности воды всплывшее тело.

– Когда мы прибежали на место, увидели человека на земле без признаков жизни. Пульса у него не было, дыхание отсутствовало. Пока очевидцы звонили в скорую, мы приступили к реанимации мужчины, – рассказал старший инспектор-спасатель Слободзеи Евгений Балан.

Бригада скорой помощи доставила 55-летнего мужчину в больницу. Врачи неотложки отметили высокий профессионализм спасателей. Благодаря проведённым реанимационным мероприятиям мужчину удалось вернуть к жизни, пишет “Новости Приднестровья”.

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