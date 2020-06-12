Спасатели рассказали о профилактике COVID-19 отдыхающим на пляже в Вадул-луй-Водэ (ФОТО)

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать граждан о мерах профилактики COVID-19. Так, сегодня спасатели вместе с полицейскими отправились на пляж у Днестра в Вадул-луй-Водэ.
Правоохранители призвали отдыхающих соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра, не собираться в группы и не вступать в тесный контакт с другими людьми. Спасатели напомнили о необходимости носить защитные маски в закрытых помещениях, магазинах и общественном транспорте, а также о необходимости мыть руки как можно чаще.
В рамках информационной кампании по профилактике коронавируса спасатели инспектируют пляжи и зоны отдыха, а также распространяют информацию через громкоговорители. Подобные мероприятия продолжатся и в ближайшие дни.
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