Спасатели проводят информационную кампанию о правилах эксплуатации печей

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Спасатели проводят информационную кампанию для населения, в рамках которой рассказывают о правилах эксплуатации печей в холодное время года.

Как сообщила пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу, перед началом отопительного сезона печи необходимо очистить и проверить на наличие трещин, из-за которых может произойти утечка угарного газа.

– Спасатели рекомендуют не разводить огонь легковоспламеняющимися жидкостями. Вблизи печей нельзя размещать мебель и сушить одежду. Огонь необходимо постоянно контролировать. Печи нельзя перегружать во избежание возгорания или взрыва. На ночь огонь нужно тушить. Призываем население помогать пожилым и присматривать за детьми, чтобы избежать опасных ситуаций, — сказала Пушкашу.

ГИЧС также призывает людей использовать вентиляции и постоянно проветривать помещение во избежание отравления угарным газом, передает moldpres.md.

– Отравление может вызвать головокружение или рвоту, в тяжелых случаях возможен летальный исход. При появлении первых симптомов нужно вывести человека на улицу, проветрить помещение и обратиться за медицинской помощью, — уточнила Лилиана Пушкашу.

По данным ГИЧС, с начала текущего года из-за неправильной эксплуатацией отопительными устройствами от отравления угарным газом пострадали 18 человек. В результате осложнений шестеро из них скончались.

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