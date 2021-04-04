Спасатели продолжают рассказывать о том, как минимизировать пожарные риски

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Спасатели посещают различные населённые пункты страны и информируют население о правилах пожарной безопасности.

Информационные мероприятия прошли в 1 566 домовладениях и на 60 газозаправочных станциях. Более 4 тысяч человек из 98 населённых пунктов прошли необходимый инструктаж.

Граждан призывают не использовать для обогрева жилищ неисправные приборы или самодельные установки, не размещать баллоны с газом вблизи источников тепла. Кроме того, спасатели напоминают о необходимости регулярно проветривать помещения, тушить огонь в печах на ночь и не допускать к нему несовершеннолетних.

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