Спасатели продолжают рассказывать гражданам о правилах предотвращения взрывов при эксплуатации газа

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает проводить профилактическую кампанию, направленную на минимизацию рисков взрывов или пожаров, возникших в результате эксплуатации газовых баллонов или установок.

По данным пресс-службы ведомства, в течение недели необходимый инструктаж прошли 4185 человек из 101 населенного пункта. Информационные мероприятия также прошли в 1397 домовладениях и на 63 газозаправочных станциях.

С начала кампании профилактические мероприятия были проведены в 876 населённых пунктах по стране. О рисках проинформировали 54 027 человек.

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