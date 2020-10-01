Спасатели продолжают ликвидировать последствия дождей в Комрате

Спасатели продолжают ликвидировать последствия дождей в Комрате

В работах по откачке воды и очистке дворов от грязи и ила задействованы 155 человек и 33 единицы спецтехники. 

Вчера спасатели, полицейские, солдаты и представители местных органов власти очистили от грязи и ила 27 домохозяйств в Комрате, 4 колодца и местные дороги. Были также проведены работы по восстановлению аварийных участков газопроводов, к услуге подключили 392 дома.

Работы по ликвидации последствий дождя продолжаются и сегодня. Ситуация находится под контролем Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

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