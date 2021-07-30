Спасатели продолжают искать пропавшего на Днестре подростка (ВИДЕО)

Спасатели продолжают искать пропавшего на Днестре подростка (ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС с самого утра продолжают вести поиски несовершеннолетнего, пропавшего на реке Днестр. Поисковые работы на суше и под водой ведутся у села Устия Дубоссарского района.

Специалисты проверяют все участки берега, а водолазы прочёсывают дно в районе плотины Дубоссарской ГЭС и по течению реки в сторону Вадул-луй-Водэ. В настоящее время к поискам пропавшего несовершеннолетнего привлечено 27 человек.

Напомним, 15-летний подросток пропал после того, как во время сплава по Днестру перевернулся импровизированный плот. Предполагается, что юноша утонул.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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