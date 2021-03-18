Спасатели продолжают информировать граждан о рисках взрывов и пожаров в жилых домах

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ГИЧС проводит кампанию по предотвращению чрезвычайных ситуаций при эксплуатации газа.

Так, профилактические мероприятия прошли в 2 026 жилых домах. Правилам безопасности обучили 5 827 жителей сельских населённых пунктов. Гражданам раздали более 2 600 информационных брошюр, а ещё сотни памяток спасатели разместили на автозаправочных станциях.

С начала кампании сотрудники ГИЧС провели инструктаж по эксплуатации бытовых газовых приборов среди более чем 35 тысяч человек.

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