Спасатели продолжают информировать граждан о рисках взрывов и пожаров в жилых домах

Спасатели продолжают информировать граждан о рисках взрывов и пожаров в жилых домах

ГИЧС проводит кампанию по предотвращению чрезвычайных ситуаций при эксплуатации газа.

Так, профилактические мероприятия прошли в 2 026 жилых домах. Правилам безопасности обучили 5 827 жителей сельских населённых пунктов. Гражданам раздали более 2 600 информационных брошюр, а ещё сотни памяток спасатели разместили на автозаправочных станциях.

С начала кампании сотрудники ГИЧС провели инструктаж по эксплуатации бытовых газовых приборов среди более чем 35 тысяч человек.

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