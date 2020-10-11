Спасатели продолжают доставлять стройматериалы в пострадавшие от непогоды районы (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели продолжают доставлять стройматериалы в пострадавшие от непогоды районы (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС доставили накануне 2 грузовика с 4 м3 древесины и 900 листами шифера в сёла Высока, Рудь и Толоканешть Сорокского района. Помощь получили 35 пострадавших домохозяйств.

Также для 12 домов в селе Кажба Глодянского района предоставили 137 листов шифера, которые пойдут на ремонт крыш, сорванных сильными порывами ветра. 9 м3 древесины привезли жителям Криулянского района.

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