Спасатели продолжают доставлять стройматериалы в пострадавшие от непогоды районы (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники ГИЧС доставили накануне 2 грузовика с 4 м3 древесины и 900 листами шифера в сёла Высока, Рудь и Толоканешть Сорокского района. Помощь получили 35 пострадавших домохозяйств.

Также для 12 домов в селе Кажба Глодянского района предоставили 137 листов шифера, которые пойдут на ремонт крыш, сорванных сильными порывами ветра. 9 м3 древесины привезли жителям Криулянского района.

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