Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности при уборке урожая

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности при уборке урожая

Сотрудники ГИЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности во время сбора урожая. В частности, специалисты просят аграриев не заниматься ремонтом сельскохозяйственной техники на полях во избежание возгорания.

Также необходимо, чтобы техника была оснащена огнетушителями. Курение на полях, где идёт уборка зерновых, или рядом с ними строго запрещено. Нельзя сжигать солому или другие растительные остатки на сельскохозяйственных угодьях или в непосредственной близости от них. Поля в местах их прилегания к автомобильным, железным дорогам и лесным массивам должны быть отделены полосой.

По данным ГИЧС, в прошлом году в Молдове было зарегистрировано почти 60 случаев возгорания стерни на полях. В результате пострадало более 280 га сельскохозяйственных угодий.

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