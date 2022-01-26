Спасатели призывают население соблюдать правила пожарной безопасности

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об опасности отравления угарным газом из-за неправильного использования печей и отопительных установок в холодный период года.

В связи с этим специалисты призывают соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Жильцов просят не перегревать печи и проверять дымоходы перед эксплуатацией. Для предотвращения пожаров огонь в печи необходимо тушить на ночь, а также тщательно проветривать помещения. Хранение горючих и легковоспламеняющихся предметов вблизи печей и источников отопления опасно. Использование легковоспламеняющихся жидкостей для разжигания огня может привести к ожогам.

Запрещается перегревать установки электрообогрева и использовать неисправные приборы. Взрослые должны следить за тем, чтобы несовершеннолетние не играли с источниками огня.

По данным ГИЧС, с начала года из-за использования неисправных печей и отопительных установок случилось 46 пожаров. В чрезвычайных ситуациях гражданам следует звонить по номеру экстренной помощи 112.

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