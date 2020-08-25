Спасатели призывают к бдительности и напоминают о правилах безопасности на воде (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС продолжают информировать население об опасности купания в неразрешённых местах.

Так, спасатели обходят водоёмы в различных населённых пунктах страны и раздают отдыхающим листовки, рассказывают о рисках купания в неразрешённых местах и последствиях употребления алкоголя перед входом в воду. Родителям напоминают о том, что нельзя разрешать детям купаться без присмотра взрослых.

В ходе профилактических мероприятий спасатели раздали 4 398 информационных листовок и провели инструктаж среди 449 администраторов бассейнов и мест отдыха. В кампании задействована 171 мобильная бригада спасателей. Они посетили уже 504 населённых пункта Молдовы.

По данным ГИЧС, с начала года 79 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, утонули в водоёмах страны.

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