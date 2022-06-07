Спасатели призывают граждан купаться только в специально оборудованных для этого местах

Спасатели призывают граждан купаться только в специально оборудованных для этого местах

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу уточнила, что всего около 20 озёр в стране оборудованы спасательными станциями. 10 из них расположены в Кишинёве.

– Спасатели не рекомендуют купаться в несанкционированных местах, не оборудованных спасательными станциями, так как они представляют повышенную опасность как для несовершеннолетних, так и для взрослых, — отметила Пушкашу, пишет moldpres.md.

В летнее время сотрудники ГИЧС проводят кампании по предотвращению случаев утоплений и несчастных случаев на водоёмах страны.

По данным ГИЧС, всего в Молдове насчитывается 3 600 озер и прудов, купание в которых не рекомендуется. Прошлым летом в стране утонули 56 человек.

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