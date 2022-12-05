Спасатели пришли на помощь упавшей в колодец пенсионерке

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Инцидент произошёл в селе Октябрьское Сынжерейского района.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что 68-летняя женщина упала в колодец глубиной 8 метров. Пострадавшую вытащили при помощи специального оборудования.

К счастью, пенсионерка не получила серьёзных травм, однако её всё же доставили в муниципальную больницу Бельц. Жизнь гражданки находится вне опасности.

По данным ГИЧС, за последние двое суток помощь спасателей понадобилась в 44 чрезвычайных ситуациях.

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