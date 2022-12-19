Спасатели пришли на помощь перенёсшей инсульт пенсионерке

0

На пульт аварийно-спасательного подразделения города Бендеры поступило сообщение: со второго этажа дома, где живёт 81-летняя пенсионерка, доносятся крики о помощи, дверь заперта.

Спасатели приняли решение проникнуть в квартиру через окно, с помощью выдвижной лестницы. Когда специалисты оказались внутри, то обнаружили пожилую женщину на полу. Они помогли ей сесть на диван и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики не диагностировали серьёзных повреждений, пишет mvdpmr.org.

Как пояснила сама пенсионерка, у неё ранее был инсульт, поэтому есть проблемы с координацией. В этот день женщина, передвигаясь по квартире, упала. Самостоятельно подняться не смогла из-за возраста и полноты. Тогда стала звать на помощь. Откликнулась соседка по этажу, которая и вызвала спасателей.

Женщину обследовали, её жизнь вне опасности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.