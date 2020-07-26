Спасатели пришли на помощь оказавшемуся заблокированным в колодце мужчине

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Инцидент произошел утром 25 июля в селе Пэнэшешть Страшенского района. 45-летний мужчина оказался заблокированным в 13-метровом колодце во время проведения работ по его углублению.

На место происшествия прибыли две бригады спасателей и пожарных. Меньше чем за полчаса они вызволили мужчину. Он был госпитализирован с травмой головы, однако его жизни ничего не угрожает.

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС пришли на помощь в 58 чрезвычайных ситуациях.

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