Спасатели предупреждают граждан о высокой пожарной опасности

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает население о том, что в стране объявлен жёлтый уровень исключительной пожарной опасности (V класс).

По прогнозам синоптиков, с 29 августа по 2 сентября на большей территории страны максимальная температура воздуха может достигнуть +35°C. С 29 августа по 4 сентября существует исключительная опасность пожаров естественного характера.

Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую растительность и мусор. Также стоит быть осторожными при нахождении у водоёмов: не купаться в неразрешённых местах, следить за детьми.

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