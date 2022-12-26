Спасатели потушили пожар в квартире бельчанки. Жильцов подъезда эвакуировали

Спасатели потушили пожар в квартире бельчанки. Жильцов подъезда эвакуировали

Минувшей ночью в многоэтажке в Бельцах произошло возгорание. На место ЧП прибыли три пожарных расчёта. 

Пожарные спасли из огня 70-летнюю хозяйку квартиры. Она получила отравление продуктами горения и была госпитализирована. Жильцов заполненного дымом подъезда эвакуировали, среди них пострадавших нет.

По данным ГИЧС, на минувших выходных помощь спасателей понадобилась в 33 чрезвычайных ситуациях.

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