Спасатели помогли женщине, сломавшей ногу во время прогулки в горах (ВИДЕО)

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В субботу днём 56-летняя женщина во время прогулки по горным окрестностям в Строенцах поскользнулась и упала. Из-за сильной боли в левой ноге дальше идти не смогла.

С ней находился 22-летний сын. За помощью парень обратился к спасателям. Сотрудники Рыбницкого АСП, поднявшись наверх, зафиксировали ногу женщины, наложили шину и на носилках спустили её с 400-метровой высоты, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Внизу уже ждали врачи. Женщину госпитализировали в Рыбницкую районную больницу. При обследовании врачи диагностировали закрытый перелом ноги.

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