Упал в подвал: спасатели пришли на помощь пенсионеру

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Инцидент произошёл в одной из пятиэтажек в Бендерах. 73-летний мужчина упал в подвал. На место происшествия выехала группа спасателей.

Супруга пенсионера не могла дозвониться до мужа. Когда пришла домой, обнаружила, что люк в подвальное помещение открыт, оттуда доносились стоны пожилого мужчины.

Как выяснилось, хозяин не удержал равновесие на шаткой лестнице и упал с высоты трёх с половиной метров. Самостоятельно подняться не смог, пишет novostipmr.com.

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения с помощью лебёдки подняли пенсионера наверх. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас мужчина находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

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