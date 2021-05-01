Провалился в яму: спецоперацию по спасению коня показали на видео

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Несчастный случай произошёл на территории частного домовладения в селе Терновка. В огороде владельцы вырыли яму глубиной более двух метров. Недалеко от неё был привязан жеребец. Развязавшись, он оступился и упал вниз.

Помочь хозяевам вызволить питомца прибежали соседи, пишет пресс-служба МВД ПМР. Вытянуть подручными средствами не смогли и обратились к спасателям. Общими усилиями обессилевшего коня удалось поднять на поверхность.

В результате падения у животного повреждены внутренние органы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Несчастный случай произошёл на территории частного домовладения на ул. Чкалова с. Терновка. В огороде для хозяйственных… Опубликовано Милицией Приднестровьей Пятница, 30 апреля 2021 г.

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