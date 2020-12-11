Спасатели пришли на помощь застрявшим на дороге водителям, в том числе “скорой”

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Водителям машины скорой помощи и микроавтобуса потребовалась помощь спасателей. Из-за неблагоприятных погодных условий они не справились с управлением и угодили в кювет.

Как сообщили в ГИЧС, в селе Хулбоака “скорая”, которая спешила забрать пациента, вылетела с трассы. На место ЧП прибыла команда пожарных и спасателей. Машину вызволили.

Другой случай, пишет moldpres.md, произошёл вблизи села Троица Ноуэ, где занесло грузовой микроавтобус. Спасателям из Каушан удалось разблокировать транспортное средство.

В течение дня сотрудники ГИЧС оказывали помощь водителям на дорогах по всей стране. В этих целях были мобилизованы 23 тягача и более 50 спасателей.

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