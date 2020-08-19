Спасатели помогли найти заблудившуюся 8-летнюю девочку

Спасатели помогли найти заблудившуюся 8-летнюю девочку

Прошлым вечером сотрудники ГИЧС участвовали в поисках ребёнка, пропавшего в Дурлештах. К спасателям обратились родители ​​8-летней девочки, которая пошла в магазин и исчезла.

В поисках было задействовано более 160 спасателей и кинологическая группа. Спустя некоторое время ребёнка обнаружил в машине водитель маршрутного микроавтобуса и передал сотрудникам ГИЧС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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