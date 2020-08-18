Спасатели помогли мужчине, упавшему в трёхметровую яму

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Спасатели вытащили человека, который упал в яму на строительной площадке. Инцидент произошёл прошлым вечером на улице М. Маноле в секторе Чеканы.

Согласно данным ГИЧС, прохожие заметили упавшего в яму глубиной 3 метра мужчину и позвонили в службу экстренной помощи. Менее чем за 10 минут спасателям удалось вытащить 38-летнего “пленника”.

В результате инцидента гражданин не пострадал. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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