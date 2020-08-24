Спасатели помогли 9-летнему ребёнку, застрявшему ногой в ливневой решетке (ФОТО)

Спасатели помогли 9-летнему ребёнку, застрявшему ногой в ливневой решетке (ФОТО)

Сегодня днём ​​сотрудники ГИЧС провели операцию по вызволению 9-летнего мальчика, чья нога застряла в ливневой решетке.

Инцидент произошёл в Окнице. Звонок в службу 112 поступил от проезжавшего мимо водителя. Бригада спасателей менее чем за 10 минут вызволила мальчика. Несовершеннолетнему медицинская помощь не потребовалась.

По предварительной информации, мальчик застрял ногой в решётке, пытаясь вытащить мобильный телефон, который по неосторожности обронил. По данным ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей понадобилась в более чем 50 чрезвычайных ситуациях.

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