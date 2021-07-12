Спасатели освободили провалившуюся в канализацию корову (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне в Колонице. Сотрудники ГИЧС вытащили корову, провалившуюся в 4-метровый канализационный колодец.

По словам хозяина животного, корова паслась на территории бывшей животноводческой фермы. Когда пришло время загонять её домой, выяснилось, что корова упала в колодец.

На месте происшествия работали две бригады спасателей. Животное извлекли из колодца с помощью спецтехники. Корова не пострадала и возвращена владельцу.

По данным ГИЧС, за последние сутки спасатели отреагировали на 57 вызовов граждан.

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