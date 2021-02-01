Спасатели обратились к гражданам в связи с ухудшением погодных условий

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о неблагоприятных метеорологических условиях.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, 1 февраля в стране ожидаются снег, мокрый снег, а также местами гололедица. В связи с этим ГИЧС рекомендует водителям быть крайне осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и, по возможности, избегать несрочных поездок. Настоятельно рекомендуется ездить только на зимних шинах.

Кроме того, гражданам следует уделить особое внимание несовершеннолетним и не разрешать им играть возле водоёмов.

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